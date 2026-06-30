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Kastamonu'da 2 katlı ev yandı

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Kastamonu'nun Kadıoğlu köyünde bedensel engelli Şükrü Alagözoğlu'na ait 2 katlı evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü ancak ev kullanılamaz hale geldi. Yangın sırasında evde kimsenin bulunmadığı öğrenildi.

Kastamonu'da çıkan yangında 2 katlı ev kullanılamaz hale geldi.

Kadıoğlu köyünde annesiyle yaşayan bedensel engelli Şükrü Alagözoğlu'na ait 2 katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanları gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Bölgeye Taşköprü ve Kastamonu itfaiyeleri ile Orman İşletme Müdürlüğü arazözleri sevk edildi.

Ekiplerce söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Yangın sırasında Şükrü Alagözoğlu ve annesinin evde olmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA / Bilal Kahyaoğlu
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