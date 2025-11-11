Haberler

Kastamonu'da 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü Fidan Dikimi Yapıldı

Güncelleme:
Kastamonu'nun Küre ilçesinde 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte fidanlar toprakla buluşturuldu. Vali Yardımcısı, kaymakam ve belediye başkanının katılımıyla gerçekleşen etkinlikte doğaya yeni fidanlar kazandırıldı.

Kastamonu'nun Küre ilçesinde 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında fidan dikimi gerçekleştirildi.

Programa Vali Yardımcısı Aydın Ergün, Küre Kaymakamı Hasan Çakır, Belediye Başkanı Salih Turan ile vatandaşlar katıldı.

Etkinlik kapsamında dikilen fidanlarla doğaya yeni bir nefes kazandırıldı.

Kaynak: AA / Veysel Gezergün - Güncel
