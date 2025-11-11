Kastamonu'da 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü Fidan Dikimi Yapıldı
Kastamonu'nun Küre ilçesinde 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte fidanlar toprakla buluşturuldu. Vali Yardımcısı, kaymakam ve belediye başkanının katılımıyla gerçekleşen etkinlikte doğaya yeni fidanlar kazandırıldı.
Programa Vali Yardımcısı Aydın Ergün, Küre Kaymakamı Hasan Çakır, Belediye Başkanı Salih Turan ile vatandaşlar katıldı.
Etkinlik kapsamında dikilen fidanlarla doğaya yeni bir nefes kazandırıldı.
Kaynak: AA / Veysel Gezergün - Güncel