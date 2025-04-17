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Kastamonu-Çatalzeytin Kara Yolunda Heyelan Çalışmaları Sürüyor

Kastamonu-Çatalzeytin Kara Yolunda Heyelan Çalışmaları Sürüyor
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Kastamonu-Çatalzeytin kara yolunda meydana gelen heyelan sonrası başlatılan çalışmalar hızla devam ediyor. Karayolları ekipleri, trafiğe açılması için çökme yaşanan alanda çalışmalarını sürdürüyor.

Heyelan nedeniyle kapanan Kastamonu- Çatalzeytin kara yolunda çalışmalar devam ediyor.

İlçe merkezine 7 kilometre uzaklıktaki Çelebiler Mahallesi mevkisinde 13 Nisan'da meydana gelen heyelanın ardından başlatılan çalışmalar sürüyor.

Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü ekipleri, çöken yaklaşık 40 metrelik kısımda yolun trafiğe açılması için çalışma yürütüyor.

Yolun çöken kısmı ve yürütülen çalışmalar dron ile görüntülendi.

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Kaynak: AA / Elif Erdoğdu Hamarat - Güncel
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