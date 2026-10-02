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Kastamonu Çatalzeytin açıklarında oluşan hortum cep telefonu kamerasıyla görüntülendi

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Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesi açıklarında gök gürültülü sağanak sırasında oluşan hortum, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Karadeniz'de bir süre deniz yüzeyinde ilerleyen hortum, kıyıya ulaşmadan etkisini kaybederken kıyıdan ve ilçenin farklı noktalarından gözlendi.

Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesi açıklarında oluşan hortum cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Bölgede devam eden gök gürültülü sağanak sırasında Karadeniz'de oluşan hortum, bir süre kıyıdan ve ilçenin farklı noktalarından gözlendi.

Bir süre deniz yüzeyinde ilerleyen hortum, kıyıya ulaşmadan etkisini kaybetti.

Deniz üzerinde oluşan hortum, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: AA
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