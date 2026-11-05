Kastamonu Bozkurt'ta heyelan Hamza Mahallesi yolunu ulaşıma kapattı

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Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde heyelan nedeniyle mahalle yolu ulaşıma kapandı.

Bozkurt ilçesi ile Hamza Mahallesi arasındaki kara yolunda, dünden beri etkili olan şiddetli yağış nedeniyle toprak kayması meydana geldi.

Üst kısımlardan kayan toprak, yolu kapattı.

Bozkurt Belediyesi ekipleri yolun yeniden ulaşıma açılması için bölgede çalışma başlattı.

Mahalleye ulaşım alternatif yollardan sağlanıyor.

Kaynak: AA