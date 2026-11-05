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Kastamonu Bozkurt'ta heyelan Hamza Mahallesi yolunu ulaşıma kapattı

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Kastamonu Bozkurt'ta heyelan Hamza Mahallesi yolunu ulaşıma kapattı
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Kastamonu'nun Bozkurt ilçesi ile Hamza Mahallesi arasındaki yolda şiddetli yağış nedeniyle heyelan oldu ve kayan toprak yolu kapattı. Bozkurt Belediyesi ekipleri yolu açmak için çalışma başlattı, mahalleye ulaşım alternatif yollardan sağlanıyor.

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde heyelan nedeniyle mahalle yolu ulaşıma kapandı.

Bozkurt ilçesi ile Hamza Mahallesi arasındaki kara yolunda, dünden beri etkili olan şiddetli yağış nedeniyle toprak kayması meydana geldi.

Üst kısımlardan kayan toprak, yolu kapattı.

Bozkurt Belediyesi ekipleri yolun yeniden ulaşıma açılması için bölgede çalışma başlattı.

Mahalleye ulaşım alternatif yollardan sağlanıyor.

Kaynak: AA
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