Kastamonu Abana'da mahalle sakinleri topallayan yavru kargaya 'Şazimet' adını verdi

Kastamonu'nun Abana ilçesinde yavru karga ile mahalle sakinlerinin dostluğu görenlerin ilgisini çekiyor.

Konakören Mahallesi'nde topallayan bir yavru karga gören vatandaşlar balkonlarına yiyecek bırakmaya başladı.

Zamanla mahalleden ayrılmayan karga, balkon balkon, pencere pencere gezmeye başladı.

Karga ile mahalle sakinlerinin kurduğu bağ kısa sürede dostluğa dönüştü.

"Şazimet" adı verilen karga, her gün aynı saatlerde uğradığı evlerde vatandaşların verdiği fındık, ceviz ve bademlerle özenle besleniyor.

İlgi odağı haline gelen karga, mahalleden ayrılmıyor.

Mahalle sakinlerinden Ecevit Uçak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, küçükken bulunan karganın mahalleyi benimsediğini söyledi.

Zamanla vatandaşlarla karga arasında bağ oluştuğunu anlatan Uçak, "Bu kargayı küçükken bir arkadaşımız bulmuş ve buraya getirmiş. Bir ayağı sakat. Bütün balkonlara konuyor, komşular yemek falan veriyor. İsmini de Şazimet koymuşlar. Her gün geliyor aynı saatte, herkes besliyor bir şeyler veriyor. Alışmış artık insanlara, kimseden kaçmıyor." dedi.

Kaynak: AA