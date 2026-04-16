ABD'nin çekildiği Kasrek Hava Üssü, Suriye ordusunun kontrolüne geçti
ABD ordusunun çekilmesinin ardından Haseke'deki Kasrek Hava Üssü Suriye ordusu tarafından devralındı. YPG unsurlarının da üste zarar verdiği bildirildi.
ABD ordusunun çekildiği Haseke'deki Kasrek Hava Üssü, Suriye ordusunun kontrolüne geçti.
Suriye Savunma Bakanlığı Medya ve İletişim Ofisinin, Suriye resmi haber ajansı SANAda yayımlanan açıklamasına göre, Suriye ordusu birlikleri, uluslararası koalisyon güçlerinin çekilmesinin ardından Haseke kırsalındaki Kasrek Hava Üssü'nü devraldı.
Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, ABD güçlerinin tahliyesinin ardından terör örgütü YPG'ye bağlı unsurlar üssün içindeki bazı araçları ateşe verdi.
Kasrek Hava Üssü daha sonra Suriye ordusunun kontrolüne geçti.
ABD ordusu halihazırda Kamışlı ve Haseke'de güvenlik ofisleri ile İstirahat el-Vezir Üssü'nde varlığını sürdürüyor.