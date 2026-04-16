ABD'nin çekildiği Kasrek Hava Üssü, Suriye ordusunun kontrolüne geçti

ABD ordusunun çekilmesinin ardından Haseke'deki Kasrek Hava Üssü Suriye ordusu tarafından devralındı. YPG unsurlarının da üste zarar verdiği bildirildi.

Suriye Savunma Bakanlığı Medya ve İletişim Ofisinin, Suriye resmi haber ajansı SANAda yayımlanan açıklamasına göre, Suriye ordusu birlikleri, uluslararası koalisyon güçlerinin çekilmesinin ardından Haseke kırsalındaki Kasrek Hava Üssü'nü devraldı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, ABD güçlerinin tahliyesinin ardından terör örgütü YPG'ye bağlı unsurlar üssün içindeki bazı araçları ateşe verdi.

ABD ordusu halihazırda Kamışlı ve Haseke'de güvenlik ofisleri ile İstirahat el-Vezir Üssü'nde varlığını sürdürüyor.

Kaynak: AA / Muhammed Karabacak
