Kasksız sürücünün motosikletle drift attığı anlar kamerada

TOKAT'ın Erbaa ilçesinde kasksız sürücünün motosikletle drift attığı anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Olay, dün akşam saatlerinde Gaziosmanpaşa Mahallesi Orhan Gazi Caddesi Yıldırım Beyazıt köprüsünde meydana geldi. Kimliği henüz tespit edilemeyen kasksız bir motosiklet sürücüsü, köprü önünde drift yaptı. Çevrede bulunan bir vatandaş da o anları cep telefonuna kaydetti. Görüntülerin ardından polis ekipleri, sürücünün belirlenmesi için çalışma başlattı.