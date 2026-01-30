Haberler

Kasksız sürücünün motosikletle drift attığı anlar kamerada

Güncelleme:
Tokat'ın Erbaa ilçesinde kasksız bir motosiklet sürücüsünün drift yaptığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Olay sonrası polis, sürücünün kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.

TOKAT'ın Erbaa ilçesinde kasksız sürücünün motosikletle drift attığı anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Olay, dün akşam saatlerinde Gaziosmanpaşa Mahallesi Orhan Gazi Caddesi Yıldırım Beyazıt köprüsünde meydana geldi. Kimliği henüz tespit edilemeyen kasksız bir motosiklet sürücüsü, köprü önünde drift yaptı. Çevrede bulunan bir vatandaş da o anları cep telefonuna kaydetti. Görüntülerin ardından polis ekipleri, sürücünün belirlenmesi için çalışma başlattı.






