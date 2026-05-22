Haberler

KASKİ dijital imza uygulamasını hayata geçirdi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ), yeni abonelik ve isim değişikliği işlemlerinde dijital imza uygulamasını başlattı. Sistemle işlem süreleri kısalacak, güvenlik artacak ve kağıt kullanımı sona erecek.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü, yeni abonelik ve abone isim değişikliği işlemlerinde dijital imza uygulamasını hayata geçirdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, işlemlerin daha kısa sürede tamamlanması, güvenlik seviyesinin artırılması ve kağıt kullanımına son verilmesi için yeni sisteme geçildi.

KASKİ Genel Müdürü Yavuz Çağan, uygulamayla hem zamandan hem de maliyet açısından önemli tasarruf sağlanacağını belirtti.

Teknolojiyi kamu hizmetlerine entegre etmeye devam ettiklerini anlatan Çağan, şunları kaydetti:

"Dijital dönüşüm çalışmalarımız kapsamında hizmet kalitemizi artırmaya yönelik projeleri hayata geçiriyoruz. Dijital imza uygulamasıyla abonelik işlemlerini daha hızlı, güvenli ve çevreci bir yapıya kavuşturduk. Artık abonelik işlemlerinde kullanılan tüm evraklar dijital ortamda imzalanabilecek. Böylece işlem süreleri önemli ölçüde azalırken, belge güvenliği de üst seviyeye çıkarılmış olacak. Yeni sistemin hem vatandaş memnuniyetine hem de kurumumuza önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz."

Çağan, yeni uygulamanın çevresel sürdürülebilirlik açısından da önemli kazanımlar sağlayacağını ve kağıt kullanımının sona ermesiyle kamu kaynaklarının daha verimli kullanılmasının hedeflendiğini ifade etti.

Kaynak: AA / Müzahim Zahid Tüzün
Kılıçdaroğlu, CHP'nin 3 avukatını azletti

Koltuğa geri dönen Kılıçdaroğlu'ndan ilk karar: 3 ismi görevden aldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Özgür Özel, CHP MYK'yı yeniden toplantıya çağırdı

Ankara'da hareketli saatler! Özel'den dikkat çeken bir hamle daha
Kılıçdaroğlu'na ikinci şok! Aylin Nazlıaka da görevi kabul etmedi

Kılıçdaroğlu'na ikinci şok! Listedeki isim görevi kabul etmedi
Dananın kuyruğu kopuyor! Acun Ilıcalı'nın en büyük hayali gerçekleşebilir

En büyük hayalini gerçekleştirmeye çok yaklaştı

15 yıllık komşusundan Kılıçdaroğlu'na tokat gibi sözler: Diyelim şaibe var...

15 yıllık komşusundan Kılıçdaroğlu'na tokat gibi sözler
İşte Aziz Yıldırım'ın yönetim listesi

Listesi belli oldu! İşte Aziz Yıldırım'ın A takımı

Bu iş bu kadar! Salah'ın Fener'e imzası artık kesin gibi

Ve beklenen oldu!

Kırmızı bültenle aranan Umut Altaş ilk kez konuştu! Gülistan'ın neden öldürüldüğünü anlattı

Dosyanın kilit ismi ilk kez konuştu, cinayetle ilgili her şeyi anlattı