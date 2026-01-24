Haberler

Kar yağışı sonrası beyaza bürünen tarihi Kasımiye Medresesi dronla görüntülendi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mardin Valiliği, kar yağışı sonrası beyaza bürünen tarihi Kasımiye Medresesi'nin dronla çekilmiş görüntülerini paylaştı. Medrese, karla birlikte tarihi dokusunu ve manevi atmosferini gözler önüne serdi.

Mardin Valiliği, etkili olan kar yağışının ardından beyaza bürünen tarihi Kasımiye Medresesi'nin dronla çekilmiş görüntülerini paylaştı.

Valilikten yapılan açıklamada, Mardin'in ilim ve irfan merkezlerinden Kasımiye Medresesi'nin kar yağışıyla birlikte eşsiz bir görünüme büründüğü belirtildi.

Açıklamada, "Asırlardır ilmin, sabrın ve hikmetin mekanı olan bu kıymetli eser, beyaz örtüyle tarihi dokusunu ve manevi atmosferini bir kez daha gözler önüne serdi. Kasımiye Medresesi, her mevsim Mardin'in kültürel mirasını ve estetik zenginliğini yansıtmaya devam ediyor." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Sincar - Güncel
Uyuşturucu soruşturmasında yeni ifade! Söyledikleri Mehmet Akif Ersoy ve Veyis Ateş'i zora sokacak

Bu ikisiyle şişe çevirmece oynayan kadından mide bulandıran sözler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

1. Lig'de müthiş maç! Rakibini ilk 40 dakikada gole boğdular

1. Lig'de müthiş maç! Rakibini İlk 40 dakikada gole boğdular
Yılmaz Güney'i topa tutan Savcı Yavuz Engin, iki sanatçıyı göklere çıkardı

Yılmaz Güney'i topa tutan savcı, iki sanatçıyı göklere çıkardı
İki ünlü futbolcu birbirlerinin eski eşleriyle evlendi

İki ünlü futbolcu birbirlerinin eski eşleriyle evlendi
Fenerbahçe'de neler oluyor? Bitti denilen transfer iptal oldu

Fenerbahçe'de neler oluyor? Bitti denilen transfer iptal oldu
1. Lig'de müthiş maç! Rakibini ilk 40 dakikada gole boğdular

1. Lig'de müthiş maç! Rakibini İlk 40 dakikada gole boğdular
Artvinli kardeşlerden iPhone isyanı: Ciddi bir güvenlik açığı var, şikayet edeceğiz

Artvinli kardeşler tesadüfen fark etti: Ciddi bir güvenlik açığı var
ABD'de halkın öfkesi dinmiyor! Felç edici soğuklara rağmen yüz binler meydanlarda

Halkın öfkesi dinmiyor! Felç edici soğuğa rağmen yüz binler sokakta