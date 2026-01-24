Kar yağışı sonrası beyaza bürünen tarihi Kasımiye Medresesi dronla görüntülendi

Mardin Valiliği, etkili olan kar yağışının ardından beyaza bürünen tarihi Kasımiye Medresesi'nin dronla çekilmiş görüntülerini paylaştı.

Valilikten yapılan açıklamada, Mardin'in ilim ve irfan merkezlerinden Kasımiye Medresesi'nin kar yağışıyla birlikte eşsiz bir görünüme büründüğü belirtildi.

Açıklamada, "Asırlardır ilmin, sabrın ve hikmetin mekanı olan bu kıymetli eser, beyaz örtüyle tarihi dokusunu ve manevi atmosferini bir kez daha gözler önüne serdi. Kasımiye Medresesi, her mevsim Mardin'in kültürel mirasını ve estetik zenginliğini yansıtmaya devam ediyor." ifadeleri kullanıldı.