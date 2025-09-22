Kasım Gülek Köprüsü Yıkılacak, Yerine Alt Geçit Yapılacak

ADANA'da '007 James Bond: Skyfall' filminin aksiyon sahnelerinin çekildiği 63 yıllık Kasım Gülek Köprüsü, yüksek hızlı tren projesi kapsamında yıkılıp, yerine alt geçit yapılacak.

Seyhan ilçesi Cemalpaşa Mahallesi'nde 1962 yılından bu yana tren hattının üzerinde hizmet veren Kasım Gülek Köprüsü için Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep Yüksek Hızlı Tren (YHT) Projesi kapsamında yıkım kararı alındı. '007 James Bond: Skyfall' filminde aksiyon sahnelerinin çekildiği köprüde yıkım işlemlerinin, 2026'nın ilk aylarında başlayacağı, yerine ise modern bir alt geçit inşa edileceği belirtildi. Yıkım ve alt geçit çalışmalarının 8 ayda tamamlanacağı bildirildi.

'YENİLİKLER BİZE GÜZELLİKLER KATACAK'

Bölgede 20 yıldır dönercilik yapan Semih Zümrütyaprak, simge haline gelen köprünün yıkılacak olmasından üzüntü duyduğunu, ancak yeniliklerin şehre olumlu katkı sağlayacağını söyledi. Zümrütyaprak, "Buradaki çoğu esnaf arkadaşımız bir süre olumsuz etkilenecek ama şehrimiz ve ülkemiz için bu değişiklik olumlu olacak. Umuyoruz ki yenilikler bize güzellikler katacak. Mağdur olacağız, fakat ülkemizin yenilikleri için buna katlanmak zorundayız. Yüksek Hızlı Tren Projesi kapsamında şehrimiz kazansın, diğer şehirler gibi olmasın; bizim denizimiz, şehrimiz herkesten daha iyi olacak, turistler gelecek ve ulaşım kolaylaşacak. Şehrimiz değer kazansın, insanlarımız bilinçli şekilde bu değişiklikleri karşılasın" dedi.

'KÖPRÜ ÜZERİNDE ÇOK ANILARIM VAR'

Selami Ürey de okula giderken kullandığı köprünün kendisi üzerinde çok büyük anılarının olduğunu aktardı. Ürey, "Burada tatlı hatıralarım var. Çocukken buralarda gelen geçen trenleri izlerdik. Buradan yürürken küçüklük anılarım gözümde canlanıyor. Köprü üzerinden ilerlerken, altta TCDD'de birçok insan çalışırdı. Buralara baktığımızda eskiden cıvıl cıvıldı. Hızlı Tren Projesi'nin buraya katkı sağlayacağını düşünüyorum. Alt geçit olması bu yüzden daha güzel olacak, çünkü geliştiğimizi gösteriyor" diye konuştu.