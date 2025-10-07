Kaş'ta Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi
Antalya'nın Kaş ilçesinde sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış ve fırtına, sokaklarda su birikintilerine yol açarak hayatı olumsuz etkiledi. Araçlar ilerlemekte güçlük çekerken, yayalar zor anlar yaşadı. Kalkan Mahallesi'nde ise yağmur sularının denize ulaşması suyun rengini değiştirdi.
Kaynak: AA / Talip Demirci - Güncel