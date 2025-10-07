Haberler

Kaş'ta Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi
Antalya'nın Kaş ilçesinde sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış ve fırtına, sokaklarda su birikintilerine yol açarak hayatı olumsuz etkiledi. Araçlar ilerlemekte güçlük çekerken, yayalar zor anlar yaşadı. Kalkan Mahallesi'nde ise yağmur sularının denize ulaşması suyun rengini değiştirdi.

Antalya'nın Kaş ilçesinde sabah saatlerinde başlayan ve öğle saatlerinde etkisini artıran sağanak, ilçe genelinde hayatı olumsuz etkiledi.

Sağanak ve fırtına sebebiyle sokaklarda su birikintileri oluştu, araçlar ilerlemekte güçlük çekti, yayalar zor anlar yaşadı.

Kalkan Mahallesi'nde ise yüksek kesimlerden gelen yağmur sularının denize ulaşmasıyla su farklı renge büründü.

Kaynak: AA / Talip Demirci - Güncel
