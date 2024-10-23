Kaş'ta Kaçak Villalar Yıkıldı
Antalya'nın Kaş ilçesinde izinsiz olarak inşa edilen havuzlu 4 villa, Kaş Belediyesi ekipleri tarafından yıkıldı. Yıkım öncesi villa sahiplerine süre verilmişti.
Antalya'nın Kaş ilçesinde kaçak inşa edildikleri belirlenen havuzlu 4 villa belediye ekiplerince yıkıldı.
Kaş Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Gelemiş Mahallesi Mercimecik mevkisindeki birinci derece sit alanı olan hazine arazisinde, izinsiz olarak havuzlu 4 villa inşaatının sürdüğünü belirledi.
Villa sahiplerine verilen sürenin ardından bölgeye giden belediye ekipleri, iş makinesiyle 4 villanın yıkımını gerçekleştirdi.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yıkımlar sırasında güvenlik önlemi aldı.