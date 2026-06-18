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Kaş'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Kaş'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
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Antalya'nın Kaş ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Antalya'nın Kaş ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, A.Y. (21) idaresindeki 07 ABU 188 plakalı otomobil, Kaş-Seydikemer kara yolunda karşı yönden gelen A.A. (61) yönetimindeki 07 CHK 32 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücüler ile yolcu A.A. (54) ambulansla Kaş Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Talip Demirci
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