Kaş'ta Atık Toplama Aracıyla Çarpışan Otomobilde 3 Yaralı

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Antalya'nın Kaş ilçesinde bir otomobilin atık toplama aracıyla çarpışması sonucu sürücü ve 2 yolcu yaralandı. Olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Antalya'nın Kaş ilçesinde atık toplama aracıyla çarpışan otomobildeki biri çocuk 3 kişi yaralandı.

Ali Güçlü (33) idaresindeki 07 APC 781 plakalı otomobil, Kalkan Mahallesi D-400 kara yolunda Süleyman Kocabaş (43) yönetimindeki Kaş Belediyesine ait 07 BNY 475 plakalı atık toplama aracıyla çarpıştı.

Devrilen otomobilin sürücüsü ile araçta bulunan Canan Güçlü (29) ve 4 yaşındaki Çınar Güçlü yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralılar, Kaş Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Talip Demirci - Güncel
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