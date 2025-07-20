Kaş'ta Atık Toplama Aracıyla Çarpışan Otomobilde 3 Yaralı
Antalya'nın Kaş ilçesinde bir otomobilin atık toplama aracıyla çarpışması sonucu sürücü ve 2 yolcu yaralandı. Olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Antalya'nın Kaş ilçesinde atık toplama aracıyla çarpışan otomobildeki biri çocuk 3 kişi yaralandı.
Ali Güçlü (33) idaresindeki 07 APC 781 plakalı otomobil, Kalkan Mahallesi D-400 kara yolunda Süleyman Kocabaş (43) yönetimindeki Kaş Belediyesine ait 07 BNY 475 plakalı atık toplama aracıyla çarpıştı.
Devrilen otomobilin sürücüsü ile araçta bulunan Canan Güçlü (29) ve 4 yaşındaki Çınar Güçlü yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.
Yaralılar, Kaş Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Talip Demirci - Güncel