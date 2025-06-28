Kas Hastası Selin, Zorluklara Rağmen İletişim Fakültesini Dereceyle Bitirdi

Samsun'da kas hastalığı nedeniyle 4 yıl boyunca üniversiteye babasının götürdüğü Selin Soytürk, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) İletişim Fakültesini dereceyle bitirmenin mutluluğunu yaşadı.

İlkadım ilçesinde yaşayan kas hastası Selin Soytürk, evine yaklaşık 50 kilometre uzaklıkta bulunan Çarşamba ilçesindeki OMÜ İletişim Fakültesi İletişim ve Tasarım Bölümü'ne her gün babasıyla birlikte otobüsle gitti.

Soytürk, hastalığına rağmen derslerini aksatmadan 4 yılın sonunda üniversiteyi bölüm ikincisi olarak tamamladı. Mezuniyet törenine babası Yetkin Soytürk ile katılan Selin Soytürk, mutluluğunu babasıyla paylaştı.

"Umarım herkes bir gün kendi dünyasını keşfeder"

Mezuniyet töreninde İletişim ve Tasarım Bölümü öğretim elemanları, Soytürk'ün eğitim sürecinde en büyük destekçisi olan babası Yetkin Soytürk için özel jest yaptı.

Baba Yetkin Soytürk, kızıyla sahneye davet edilerek diploma ve başarı belgeleri birlikte verildi.

Başarısının engelli bireylere ilham olması temennisinde bulunan Selin Soytürk, "Umarım benim yaşadıklarım, diğer engelli insanlara cesaret verir. Kendini eksik hisseden öğrenciler, kendilerinin ne konuda yetenekli olduklarını, özel olduklarını fark ederler çünkü her insan gerçekten başkalarının yapamayacağı yeteneklerle doğuyor. Sadece bunları bulabilmesi gerekiyor. Sisteme uymak, kalıplara uymak değil aslında uymamak çok daha güzel, çok daha özel. Umarım herkes bir gün kendi dünyasını keşfeder." ifadelerini kullandı.

Baba Soytürk de çektikleri zorlukların karşılığını kızının kendilerine verdiğini söyledi.