Haberler

Yıllardır tek sandalyeyi kullanan kardeşler, hediye edilen akülü sandalyeyi de dönüşümlü kullanacak

Yıllardır tek sandalyeyi kullanan kardeşler, hediye edilen akülü sandalyeyi de dönüşümlü kullanacak
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kars'ın Esenyazı köyünde yaşayan kas hastası Hatice ve Birgül İnalğaç kardeşlere, yıllardır dönüşümlü kullandıkları tekerlekli sandalyenin ardından hayırsever iş insanı tarafından akülü araç hediye edildi. Kardeşler, aracı ortak kullanacak.

KARS'ın merkeze bağlı Esenyazı köyünde yaşayan kas hastası Hatice İnalğaç (24) ile ablası Birgül İnalğaç'a (32) akülü araç hediye edildi. Yıllardır aynı tekerlekli sandalyeyi dönüşümlü kullanmak zorunda kalan kardeşler, hediye edilen akülü aracı da ortak kullanıyor.

Esenyazı köyünde yaşayan Faik (64) ve Naciye İnalğaç (55) çiftinin 5 çocuğundan Hatice ve Birgül kas hastalığı nedeniyle yürüme engelli, Ebubekir İnalğaç (26) ise işitme engelli olarak yaşamını sürdürüyor. Anne ve babalarının yanı sıra abla Ceylan İnalğaç (31), kardeşlerinin bakımını üstlenerek günlük yaşamlarını kolaylaştırıyor.

Geçmiş yıllarda kendilerine hediye edilen tek tekerlekli sandalyeyi dönüşümlü kullanan kardeşlerin durumu ortaya çıkınca, hayırsever iş insanı Gökhan Türkeş Öngel aileye bir akülü araç gönderdi.

Esenyazı köyündeki evlerine getirilen akülü aracı görünce büyük mutluluk yaşayan Hatice İnalğaç, kardeşi için de bir araç talebinde bulundu. Açıköğretim Fakültesi Sosyal Hizmetler Bölümü'nde ön lisans eğitimine devam ettiğini söyleyen Hatice İnalğaç, EKPS sınavına girdiğini ve sonuçları beklediğini belirterek, "Hayallerim var, meslek sahibi olmak istiyorum" dedi.

Yıllardır aynı sandalyeyi ablasıyla dönüşümlü kullandıklarını anlatan Hatice İnalğaç, "Bir tane arabamız vardı. Ablam öğlene kadar kullanıyordu, ben de öğleden sonra kullanıyordum. Bu araba gelince çok mutlu olduk" diye konuştu.

Hatice'nin ardından akülü aracı evin içinde deneyen Birgül İnalğaç da ikinci bir araç talebinde bulundu.

Esenyazı Köyü Muhtarı Murat İnalkaç da aileye destek veren iş insanı Gökhan Türkeş Öngel'e teşekkür etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Rasim Ozan Kütahyalı tutuklandı

Günlerdir gözaltında olan Rasim Ozan Kütahyalı için karar verildi
Erdoğan talimatı vermişti, 20 ilde dev yasa dışı bahis operasyonu

Erdoğan talimatı vermişti! Dev operasyonda onlarca gözaltı var
Bahçeli: Öcalan'ın örgütte etkin olabileceği yapı inşa edilmeli

Bahçeli'den Öcalan için yeni çağrı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray'da Icardi için kader haftası

Dananın kuyruğu kopuyor!

Rasim Ozan Kütahyalı'nın mal varlığı ortaya çıktı

ROK'un mal varlığı ortaya çıktı! Arabalar, daireler, yalı...
Sahilde çıplak dolaşan kadına saldırı! O anlar kamerada

Çıplak dolaşan kadını böyle darbetti
Fenerbahçe'de ayrılık! Böyle bir sonu kimse tahmin edemezdi

Fenerbahçe'de ayrılık! Böyle bir sonu kimse tahmin edemezdi
İBB'ye yeni operasyon! 6 ilde 57 kişi gözaltına alındı

Boğaziçi A.Ş.'ye operasyon! Genel müdür dahil 57 kişi gözaltında
Kutlamalara damga vuran olay! Küfürlü pankart açıp saatlerce taşıttılar

Normal pankart zannettiler, gerçeği öğrenince şoke oldular

Demokrat adayın twerk görüntüleri ABD'yi karıştırdı

Seçim vaatlerinin önüne geçen dans