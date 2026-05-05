Kaş Belediyesi'nin mayıs meclis toplantısı yapıldı

Kaş Belediyesi'nin mayıs ayı olağan meclis toplantısı gerçekleştirildi.

Kaş Belediye Başkanı Erol Demirhan başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı.

Demirhan ve mecliste grubu bulunan siyasi partilerin sözcülerinin konuşmasının ardından gündeme geçildi. Toplantıda ilk olarak, 2025 Mali Yılı Kesin Hesabı görüşülerek, oy çokluğuyla kabul edildi.

Toplantı sonunda meclis açılışında gündeme alınan iki madde görüşüldü. Bu kapsamda, Türkiye Belediyeler Birliği tarafından Kaş Belediyesine hibe edilen 6+1 çöp toplama aracının kabulüne oy birliğiyle karar verildi.

Andifli Mahallesi Çerçiler mevkiinde bulunan ve Eski Antalya Caddesi olarak bilinen caddenin adının değiştirilmesi, caddeye eski belediye başkanlarından Halil Kocaer'in isminin verilmesi oy birliğiyle kabul edildi.

Toplantı, dilek ve temenniler ile sona erdi.