Haberler

Kaş Belediyesi'nin mayıs meclis toplantısı yapıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kaş Belediyesi'nin mayıs ayı olağan meclis toplantısı gerçekleştirildi.

Kaş Belediyesi'nin mayıs ayı olağan meclis toplantısı gerçekleştirildi.

Kaş Belediye Başkanı Erol Demirhan başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı.

Demirhan ve mecliste grubu bulunan siyasi partilerin sözcülerinin konuşmasının ardından gündeme geçildi. Toplantıda ilk olarak, 2025 Mali Yılı Kesin Hesabı görüşülerek, oy çokluğuyla kabul edildi.

Toplantı sonunda meclis açılışında gündeme alınan iki madde görüşüldü. Bu kapsamda, Türkiye Belediyeler Birliği tarafından Kaş Belediyesine hibe edilen 6+1 çöp toplama aracının kabulüne oy birliğiyle karar verildi.

Andifli Mahallesi Çerçiler mevkiinde bulunan ve Eski Antalya Caddesi olarak bilinen caddenin adının değiştirilmesi, caddeye eski belediye başkanlarından Halil Kocaer'in isminin verilmesi oy birliğiyle kabul edildi.

Toplantı, dilek ve temenniler ile sona erdi.

Kaynak: AA / Talip Demirci
Bahçeli, Öcalan için statü önerisinde bulundu

MHP lideri Bahçeli, Öcalan için statü önerisinde bulundu

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Barış Alper'i almak için bütün şartları zorlamaya hazır olan bir takım var

Dev takımdan Barış Alper bombası!

Baloncuk üfleyen elbise şaşkına çevirdi! Met Gala için 2 bin 550 saatte hazırlandı, tam 30 kilo

Görenleri şaşkına çeviren elbise! 2 bin 550 saatte hazırlandı
Cüneyt Çakır'ın son halini görenler tanıyamadı

Nereden nereye! Son halini görenler tanıyamadı

TRT müjdeyi verdi! Dünyanın merakla beklediği maç naklen yayınlanacak

TRT müjdeyi verdi! Dünyanın merakla beklediği maç naklen yayınlanacak
Barış Alper'i almak için bütün şartları zorlamaya hazır olan bir takım var

Dev takımdan Barış Alper bombası!

Yeni kanun teklifi TBMM'ye sunuldu! 15 maddelik pakette 3 müjde var

Yeni teklif TBMM'ye sunuldu! 15 maddelik pakette 3 müjde birden
Icardi'yi isteyen Amedspor'a büyük şok

Icardi'yi isteyen Amedspor'a büyük şok