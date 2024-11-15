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Kaş Belediyesi'nden Evde Bakım Hizmeti

Kaş Belediyesi'nden Evde Bakım Hizmeti
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Kaş Belediyesi, bakıma muhtaç, engelli ve yaşlı bireylere yönelik evde bakım hizmeti çalışmalarını sürdürüyor. Son 6 ayda 106 evde bakım hizmeti verilirken, ihtiyaç sahiplerine medikal destek de sağlanıyor. Ayrıca evde temizlik hizmetleri de sunulmakta.

Kaş Belediyesinin evde bakım hizmeti çalışmaları devam ediyor.

Kaş Belediyesinin, bakıma muhtaç, engelli ve yaşlı hastaların sağlık hizmetlerinden faydalanabilmesi amacıyla hayata geçirdiği proje kapsamında vatandaşların ihtiyaçları karşılanıyor.

Belediye Sağlık İşleri Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalarda evde bakım hizmetinin yanı sıra, medikal ihtiyaç desteği de sağlanıyor.

İlçede son 6 ayda 106 evde bakım hizmeti verildi. İhtiyaç sahiplerine 122 hasta yatağı, 65 akülü sandalye ve 88 yeni doğan paketi teslim edildi.

Öte yandan, Sağlık İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler evde temizlik hizmeti veriyor.

Sağlık sorunları çeken yaşlıların, fiziksel güçsüzlük yaşayan veya engelli bireylerin talebi üzerine adrese giden bir ekip, mutfak, banyo, koltuk, cam gibi evin tüm temizliğini yapıyor.

İhtiyaç sahipleri, destekleri dolayısıyla Kaş Belediye Başkanı Erol Demirhan'a teşekkür etti.

Kaynak: AA / Talip Demirci - Güncel
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