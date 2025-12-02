Haberler

Kartepe Teleferik Hattı'nda kurtarma tatbikatı yapıldı

Kartepe Teleferik Hattı'nda kurtarma tatbikatı yapıldı
Güncelleme:
Kocaeli'deki Kartepe Teleferik Hattı'nda, olası arızalara karşı kurtarma tatbikatı yapıldı. Ekipler, senaryo gereği durdurulan teleferik kabinlerinden yolcuları güvenli bir şekilde tahliye etti.

Kocaeli'deki Kartepe Teleferik Hattı'nda meydana gelebilecek olası arızalara karşı kurtarma tatbikatı gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, hatta olası acil durumlara hazırlık amacıyla kapsamlı bir kurtarma tatbikatı yapıldı.

Kocaeli İtfaiyesi, AFAD ve Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekiplerinin katıldığı tatbikatta, Kuzuyayla İstasyonu'nda senaryo gereği teleferik kabinleri iki direk arasında durdu.

Bölgeye sevk edilen ekipler, taşıyıcı tellere tırmanarak kabinlere ulaştı. Ekipler çevre güvenliğini aldıktan sonra kabin içerisindeki yolcuları kontrollü şekilde tahliye ederek güvenli alana indirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı İtfaiye Eğitim Birim Amiri Recep Yayla, teleferik sisteminin yüksek güvenlik standartlarına sahip olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Kartepe Teleferik Hattı, kurtarma ihtiyacını en aza indirecek son teknoloji bir yapıya sahip. Elektrik kesintilerine karşı dört jeneratör, telin raydan çıkma riskine karşı beş sensör bulunuyor ancak itfaiyeciler olarak her senaryoya hazırlıklı olmalıyız. Bu nedenle eğitim ve tatbikat faaliyetlerimizi aralıksız sürdürüyoruz."

