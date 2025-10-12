Haberler

Kartepe'de Zincirleme Kaza: 5 Yaralı

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde 5 otomobilin karıştığı zincirleme kazada 1'i çocuk, 5 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde 5 otomobilin karıştığı zincirleme kazada 1'i çocuk, 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 15.30 sıralarında D-100 kara yolunun Kartepe ilçesi geçişi Uzunçiftlik Mahallesi mevkisinde meydana geldi. İstanbul yönüne giden A.Y. idaresindeki 41 AZ 329, B.K.'nin kullandığı 54 ALH 340, Ö.O.A. yönetimindeki 54 ANJ 690, Ö.A. idaresindeki 41 AHR 292 ve E.C. yönetimindeki 11 AB 473 plakalı otomobiller zincirleme kazaya karıştı. Kazada otomobillerdeki 1'i çocuk 5 kişi yaralandı. Diğer sürücülerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri yönlendirildi. Yaralılar, sağlık görevlilerinin ilk müdahalelerinin ardından çevre hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Kaza nedeniyle D-100 kara yolunun İstanbul yönünde bir süre trafik yoğunluğu oluştu. Polis, araç geçişlerini kontrollü olarak sağladı. Kazaya karışan otomobillerin kaldırılması ve yoldaki temizlik çalışmalarının ardından trafik normal seyrine döndü.

HABER-KAMERA: Ardacan UZUN/KARTEPE(Kocaeli),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
