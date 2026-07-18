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Grand Kartal Otel'deki yangında yakınlarını kaybeden ailelerin yürüyüşü Ankara'da tamamlandı

Grand Kartal Otel'deki yangında yakınlarını kaybeden ailelerin yürüyüşü Ankara'da tamamlandı
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Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel yangınında hayatını kaybeden 78 kişinin yakınlarının Ankara Ulus'ta Atatürk Anıtı önünde sonlanan adalet yürüyüşünde, aileler kayıplarının anısına balon bırakarak basın açıklaması yaptı.

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de 21 Ocak 2025'te çıkan yangında hayatını kaybeden 78 kişiden bazılarının yakınlarının Bolu'dan Ankara'ya başlattıkları "adalet" ve "farkındalık" yürüyüşü tamamlandı.

Yangında annesi Gülçin, ağabeyi Şenol ve 11 yaşındaki yeğeni Mina Akişli'yi kaybeden Oktay Akişli'nin girişimleriyle düzenlenen yürüyüş Ulus'taki Atatürk Anıtı önünde yapılan basın açıklamasını ardından sona erdi.

Yangında eşi ve kızını kaybeden Hilmi Altın, çıktıkları yürüyüşün kaybettikleri canların, duydukları vefanın, hukuk devletine olan inancın ve adalet arayışlarındaki kararlılığın bir ifadesi olduğunu söyledi.

Yürüyüşe adalete olan inançlarını büyütmek için çıktıklarını belirten Altın, hiçbir kararın çocuklarının gülüşünü, sevdiklerinin sıcaklığını ve kaybettiklerinin yokluğunu geri getirmeyeceğini ancak adaletin yerini bulmasının onların aziz hatırasına karşı en büyük vicdani sorumlulukları olduğunu ifade etti.

Danıştay 1. Dairesi'nin bazı kamu görevlileri hakkında soruşturma izni verdiğini hatırlatan Altın, adli sürecin en kısa sürede tamamlanması gerektiğini söyledi.

Yangında 8 yakınını kaybeden avukat Yüksel Gültekin ve oğlunu kaybeden Danıştay 9. Daire Başkanı Abdurrahman Gençbay ile Oktay Akişli de konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından ellerinde yangında hayatını kaybeden yakınlarının fotoğraflarını taşıyan aileler, yaşamını yitiren 78 kişi anısına gökyüzüne balon bıraktı.

Kaynak: AA / Ayşe Karaosmanoğlu
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