Yanan otelde Özyeğin Üniversitesi'nden dekan Atakan Yalçın da hayatını kaybetti

Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de, saat: 03.30'da çıkan yangın faciaya neden oldu. Yangında, ilk belirlemelere göre 66 kişi hayatını kaybetti, 51 kişi de yaralandı.

ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ'NDEN DEKAN YALÇIN DA HAYATINI KAYBETTİ

Yangın faciasında, Özyeğin Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Atakan Yalçın da hayatını kaybetti. Söz konusu gelişmeyi Sabancı Üniversitesi Finans Kürsüsü Başkanı Prof. Dr. Özgür Demirtaş duyurdu. Demirtaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Benim canım arkadaşım Atakan. Ahh Atakan ahh... Seni çok seviyorum canım Atakan. Prof. Dr. Atakan Yalçın'ı çıkan yangında kaybettik. Az önce acı haberi aldım. Dayanılacak gibi değil. Bana doktora yıllarında tane tane anlatışını hiç unutmayacağım." ifadelerini kullandı.