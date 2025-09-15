Kartalkaya davasında savcı mütalaasını açıkladı

Haberler

Güncelleme:
Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel yangını davasında savcı, otel sahibi ve 4 yetkili hakkında 78 kişiyi "olası kastla öldürmek", 35 kişiyi de "olası kastla kasten yaralama" suçundan ceza istedi.

Bolu Grand Kartal Otel'de 78 kişinin yaşamını yitirdiği, 133 kişinin yaralandığı yangın faciasına ilişkin davada esas hakkında mütalaa hazırlandı.

Savcılık, otel sahibi Halit Ergül, otelin yönetim kurulu üyesi ve Ergül'ün damadı Emir Aras, Gazelle Otel Müdürü Ahmet Demir ve Grand Kartal Muhasebe Müdür Kadir Özdemir hakkında 78 kişiyi olası kastla öldürmek, 35 kişiyi olası kastla kasten yaralama suçundan ceza istedi.

OTEL SAHİBİNİN EŞİ VE KIZLARI İÇİN DE CEZA İSTENDİ

Ergül'ün eşi Emine Murtezaoğlu ile kızları Ceyda Hacıbekiroğlu ve Elif Aras'ın da "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan cezalandırılmaları talep edildi.

