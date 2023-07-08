Kartalın Trafoya Girmesi Sonucu Çıkan Yangında 1 Milyon TL Zarar
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KAYSERİ'nin Yeşilhisar ilçesinde trafoya konan kartal, elektrik akımına kapılarak ekili araziye düştü. Kıvılcım nedeniyle çıkan yangında, 130 dönüm buğday ekili alanda yaklaşık 1 milyon TL zarar meydana geldi.
KAYSERİ'nin Yeşilhisar ilçesinde trafoya konan kartal, elektrik akımına kapılarak ekili araziye düştü. Kıvılcım nedeniyle çıkan yangında, 130 dönüm buğday ekili alanda yaklaşık 1 milyon TL zarar meydana geldi .Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Metin Değirmenci - Güncel
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