Büyükkılıç, Kartal Katlı Kavşağı ve Bağlantı Yolları Projesi'ndeki çalışmaları inceledi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kartal Katlı Kavşağı ve Bağlantı Yolları Projesi'nde incelemelerde bulundu. Projede ekiplerin yoğun bir şekilde çalıştığını ve yılbaşında hizmete girmesini umut ettiklerini ifade etti.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kartal Katlı Kavşağı ve Bağlantı Yolları Projesi'nde devam eden çalışmaları yerinde inceledi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kartal Katlı Kavşağı ve Bağlantı Yolları Projesi'nde çalışmalar aralıksız sürüyor.

Kent içi ulaşımın önemli noktalarından biri olan Kartal Kavşağı'nda ekipler, yoğun tempoyla sahada görev yapıyor.

Başkan Büyükkılıç, proje sahasında incelemede bulunarak yetkililerden bilgi aldı.

Yüklenici firmanın deneyimli, samimi ve gayretli bir ekipten oluştuğunu belirten Büyükkılıç, fore kazık çalışmalarında kısa sürede yüzde 17 seviyesine ulaşıldığını, ekipman takviyeleriyle sürecin hız kazandığını kaydetti.

Projede gelinen aşamaya ilişkin değerlendirmede bulunan Büyükkılıç, "İnşallah seyrinde gidecek ve yılbaşında Kartal Katlı Kavşağı'mız hizmete girecek diye umut ediyor, inanıyoruz. Cenab-ı Allah kaza, bela ve nazarlardan esirgesin." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Esma Küçükşahin
