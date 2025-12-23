Haberler

Kartalın kaptığı dron 6 saatlik tırmanışla geri alındı; o anlar kamerada

Tunceli'nin 3 bin rakımlı Sultanbaba Dağı'nda çekim yapan arkeologun dronu, havada süzülen bir kartal tarafından kapılarak dağın zirvesine bırakıldı. Dron, 6 saatlik tırmanışın ardından geri alındı.

TUNCELİ'nin 3 bin rakımlı Sultanbaba Dağı'nda çekim için kullanılan dron, havada süzülen bir kartal tarafından kapılarak götürüldü. Kartalın bir süre taşıyıp dağın zirvesine bıraktığı dron, 6 saatlik tırmanışla geri alındı. O anlar kameraya yansıdı.

Ovacık ilçesindeki karla kaplı 3 bin rakımlı Sultan Baba Dağı'nda kenttin tanıtımı için dronla görüntü çeken Tunceli Müzesi arkeoloğu Özgür Şahin'in dronu, havada süzülen kartalın ilgisini çekti. Kartal, dronu kaparak bir süre havada taşıdıktan sonra dağın zirvesine bıraktı. O anlar dron kamerasına yansıdı. Dronuna ulaşamayan Şahin, durumu ve konum bilgisini profesyonel dağcı ekibine bildirdi. Yaklaşık 6 saat süren tırmanışın ardından ekip, zarar görmeyen dronu bularak sahiplerine teslim etti.

Haber-Kamera: Serhat Ozan YILDIRIM/TUNCELİ,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
