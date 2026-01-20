Kartal'da Yeşilyurt Apartmanı'nın çökmesi davasında karar

Kartal'da 21 kişinin hayatını kaybettiği Yeşilyurt Apartmanı'nın çökmesiyle ilgili davada, asli kusurlu bulunan bir sanığa 8 yıl 4 ay, tali kusurlu görülen 4 sanığa da 4'er yıl 2'şer ay hapis cezaları verildi.

Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 34 sanığın yargılandığı davanın karar duruşmasına bazı sanıklar, müştekiler ve tarafların avukatları katıldı.

Duruşmada, cumhuriyet savcısı bir önceki celsede verdiği mütalaasını tekrarladı.

Mütalaada, sanıklardan asli kusurlu bulunan inşaatın teknik uygulama sorumlusu Uğur Mısırlıoğlu, tali kusurlu görülen ve 1999-2003 yılları arasında imardan sorumlu belediye başkan yardımcısı olan Abdi Kesimal, belediyede görevli Ali Cihan Közer, Taşkın Koçer ve İbrahim Çoban'ın, "taksirle birden fazla kişinin ölümü ve yaralanmasına neden olma" suçundan 2'şer yıldan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları, diğer sanıkların ise beraatlerine karar verilmesi talep edildi.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti ise sanık Uğur Mısırlıoğlu'na, "taksirle birden fazla kişinin ölümü ve yaralanmasına neden olma" suçundan 8 yıl 4 ay hapis cezası verdi.

Aynı suçtan sanıklar Abdi Kesimal, Ali Cihan Közer, Taşkın Koçer ve İbrahim Çoban'ı, tali kusurlu olmalarını dikkate alarak 4'er yıl 2'şer ay hapisle cezalandıran heyet, sanıklar Arzu Baran, Suzan Çayır, Abdurrahman Keleş, Ahmet Kopuz, Ali Apaydın, Aydın Kadri Yurtsever, Barış Demir, Bayram Ali Baştan, Beyza Halavurte, Cengiz Evliyagil, Coşkun Karayiğit, Duran Kurnaz, Ercan Akalın, Faruk Özmen, Hakan Ozulu, Hasan Toraman, Hasan Ümsür, İsmail Ökten, İsmail Tezel, Kenan Köksal, Köksal Bıyıklı, Merve Değirmencioğlu, Mustafa Reha Öner, Müjgan Özer, Mürsel Daştan, Serdar Yılmaz, Şahin Altun, Yusuf Er ve Zafer Öztürk'ün beraatlerine karar verildi.

Kararda, beraatlerine hükmedilen sanıkların, meydana gelen olayda atfı kabil kusurlarının bulunmadığı kaydedildi.

Davanın geçmişi

Kartal Orhantepe Mahallesi Bankalar Caddesi Sema Sokağı'ndaki Yeşilyurt Apartmanı'nın 6 Şubat 2019'da çökmesi ve 21 kişinin enkaz altında kalarak hayatını kaybetmesi üzerine Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturma sürecinde inşaat mühendisi, makine yüksek mühendisi ve iş güvenliği uzmanından oluşan bilirkişilerce hazırlanan ön raporda, binanın yapımındaki ihmaller anlatılmıştı.

Raporda, çöken binanın inşaatında kullanılan betonun yıkanmamış ve elenmemiş deniz kumundan yapıldığı, deniz kumunun usulüne uygun elenip yıkanmamasından dolayı midye kabuklarına rastlandığı ve demirlerde korozyon oluştuğu belirtilmişti.

Bina inşaatı sırasında kullanılan beton kalitesinin projede öngörülen beton sınıfını karşılamadığı aktarılan raporda, öngörülenin yaklaşık yarı dayanımındaki kullanılan betonun TSE standartlarına uygun olmadığı kaydedilmişti.

Bilirkişi raporunda yapı iznine göre 7 katlı olan ancak 9 katlı yapılan Yeşilyurt Apartmanı'nın çökmesinin nedeninin, binanın inşaatı sırasında kullanılan beton kalitesinin TSE standartlarına uygun olmaması ve projede öngörülen beton sınıfı dayanımını karşılamaması olarak değerlendirilmişti.

Raporda, Yeşilyurt Apartmanı'nın yapım sürecinde rol alan kişilerin, olayda kusurlu olabileceği kanaatine varıldığı kaydedilmişti.

İddianamelerde istenen cezalar

Savcılığın hazırladığı iddianamede, binanın projesini oluşturan Suzan Çayır, inşaatın teknik uygulama sorumlusu Uğur Mısırlıoğlu ile yapı ruhsatının "mesuliyet alan" bölümünde "sürveyan" olarak görev yapan Arzu Keleş Baran'ın "taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 2'şer yıldan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep edilmişti.

Davaya bakan Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi, duruşmaya katılmayıp firar ettiği gerekçesiyle Çayır hakkında yakalama kararı çıkarmıştı.

İlerleyen celselerde tutuklu yargılanan sanık Uğur Mısırlıoğlu'nun tahliyesini kararlaştıran mahkeme heyeti, celse arasında gelerek savunmasını yapan Suzan Çayır hakkındaki yakalama kararını da kaldırmıştı.

Dava süreci devam ederken, binanın ruhsatının alındığı 20 Ekim 1992 yılından çöktüğü 6 Şubat 2019'a kadar geçen dönemde Kartal Belediyesinde görev yapan belediye başkan yardımcısı, imar müdürleri, mıntıka mühendisleri ve şeflerinden oluşan 31 sanık hakkında ise ayrı iddianame hazırlanmıştı.

Birleştirme talebiyle Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilen iddianamede de 31 sanık hakkında "taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 2'şer yıldan 15'şer yıla kadar hapis cezası istenmişti.

Sanık sayısının 34'e çıktığı dava kapsamında inşaat, jeoloji, mimarlık ve imar hukuku alanında 5 uzman tarafından bilirkişi raporu hazırlanmıştı.

Bu raporda, binada kaçak katların bulunması, kolonlar arası mesafelerin artırılması, harçlardan çıkan midye kabukları gibi detayların, binanın taşıma gücünü zayıflatan ve yapı güvenliğini olumsuz etkileyen faktörler arasında olduğu kaydedilmişti.

O dönemde deniz kumu kullanılmış olsa dahi tekniğe uygun elenip yıkanması gerektiği belirtilen raporda, bir beton numunesinin içinden midye kabuğunun çıkmasının, gerekli eleme ve yıkamanın yapılmadığını gösterdiği anlatılmıştı.