Kartal'da 'yan bakma' cinayetinde 7 şüpheli adliyeye sevk edildi

KARTAL'da, 'yan bakma' nedeniyle çıktığı öne sürülen tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Yusuf İnan'ın (27) bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 1'i kadın 7 şüpheli adliyeye sevk edildi. İnan'ı bıçakladığı öne sürülen Ömer S.'nin ifadesinde, "Aramızda bakışma yüzünden tartışma çıktı. Küfürleşme olunca kavgaya dönüştü. Onu bıçakladıktan sonra oradan kaçtık. Daha sonra saklandığımız evlerden birinde öldüğünü öğrendik" dediği öğrenildi. Şüphelinin, olayın ardından 10 ayrı otomobil değiştirerek izini kaybettirmeye çalıştığı ve yurt dışına kaçmak üzere gittiği Edirne'de yakalandığı belirlendi.

Olay, 26 Haziran saat 04.30 sıralarında Atalar Mahallesi Üsküdar Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, esnaf Yusuf İnan ile bitişikteki mobilya dükkanının sahibi Neslihan K. ve sevgilisi olduğu öne sürülen Ömer S. arasında 'yan bakma' nedeniyle tartışma çıktı. Karşılıklı küfürleşmenin ardından çıkan kavgada Yusuf İnan bıçakla yaralandı. Hastaneye kaldırılan İnan, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Şüpheliler ise olay yerinden kaçtı. Olayın ardından Yusuf İnan'ın yakınları, olaya neden olduğunu iddia ettikleri kadına ait mobilya dükkanının camlarını kırdı. Yusuf İnan'ın cenazesi memleketi Adıyaman'da toprağa verilirken, cinayetle sonuçlanan kavga iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

10 OTOMOBİL DEĞİŞTİREREK KAÇMAYA ÇALIŞTI, EDİRNE'DE YAKALANDI

Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin yürüttüğü soruşturmada güvenlik kamerası görüntüleri incelenerek şüphelilerin kaçış güzergahı tespit edildi. Şüphelilerin yakalanmamak için 10 otomobil değiştirdikleri ve gittikleri adreslerde kısa süre kaldıkları belirlendi. Son olarak yurt dışına çıkmak amacıyla Edirne'ye gittikleri belirlenen Ömer S. ile olay sırasında yanında bulunan Baran T., saklandıkları evde gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında şüphelilerin kaçmasına yardım ettikleri öne sürülen 5 kişinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 7'ye yükseldi.

CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Emniyette ifade veren Ömer S.'nin, "Olay günü bir yerde eğlendikten sonra dükkana geldiğimizde Yusuf İnan iş yerinin önünde oturuyordu. O da alkollüydü. Aramızda bakışma yüzünden tartışma çıktı. Küfürleşme olunca kavgaya dönüştü. Onu bıçakladıktan sonra oradan kaçtık. Daha sonra saklandığımız evlerden birinde öldüğünü öğrendik" dediği öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan, aralarında Ömer S., Baran T. ve Neslihan K.'nin de bulunduğu 7 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı