Kartal'da taktığı piercing nedeniyle YKS'ye alınmadı

KARTAL'da kaşında ve dudağında piercing olan bir kişi, görevliler tarafından uyarılarak YKS'ye alınmadı. Uyarılar üzerine hastaneye gidip piercinglerini çıkararak okula gelen kadın, kapıların kapanması üzerine sınava alınmadı.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)'nin birinci oturumu olan TYT sınavı saat 10.15 itibariyle tüm yurtta başladı. Kartal, Burak Bora Anadolu Lisesi'ne gelen adaylar kimlik kontrollerinden sonra binaya alındı. Üzerinde eşya olan adaylar, görevliler tarafından uyarılarak eşyalarının emanete bırakılmasını istendi. Kimliksiz gelen bir kişi, görevlilerden tarafından sınava alınmayarak binadan dışarıya çıkarıldı. Sınava kaşında ve dudağında peircingle gelen Selda Eren, görevliler tarafından uyarıldı. Uyarılar üzerine hastaneye gidip piercinglerini çıkararak okula gelen Eren, kapıların kapanması üzerine sınava alınmadı.

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Saatler 10.00'a yaklaştığında ise geciken bazı adayların koşarak sınava yetişmeye çalıştığı görüldü. Adaylar saat 10.15'te başlayan sınavda ter dökerken, heyecan içinde bekleyen yakınları ise Kuran okuyup dua ederek çocuklarına destek olmaya çalıştı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel