Kartal'da taktığı piercing nedeniyle YKS'ye alınmadı
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KARTAL'da kaşında ve dudağında piercing olan bir kişi, görevliler tarafından uyarılarak YKS'ye alınmadı.
KARTAL'da kaşında ve dudağında piercing olan bir kişi, görevliler tarafından uyarılarak YKS'ye alınmadı. Uyarılar üzerine hastaneye gidip piercinglerini çıkararak okula gelen kadın, kapıların kapanması üzerine sınava alınmadı.
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)'nin birinci oturumu olan TYT sınavı saat 10.15 itibariyle tüm yurtta başladı. Kartal, Burak Bora Anadolu Lisesi'ne gelen adaylar kimlik kontrollerinden sonra binaya alındı. Üzerinde eşya olan adaylar, görevliler tarafından uyarılarak eşyalarının emanete bırakılmasını istendi. Kimliksiz gelen bir kişi, görevlilerden tarafından sınava alınmayarak binadan dışarıya çıkarıldı. Sınava kaşında ve dudağında peircingle gelen Selda Eren, görevliler tarafından uyarıldı. Uyarılar üzerine hastaneye gidip piercinglerini çıkararak okula gelen Eren, kapıların kapanması üzerine sınava alınmadı.
"HASTANEYE GİDİP ÇIKARTMAK ZORUNDA KALDIM"Taktığı piercing nedeniyle sınava alınmayan Selda Eren, "Sınav yeni başladı. Bence alınabilir. Kaşımda ve dudağımda piercing vardı. Onları çıkaramadım. Hastaneye gidip çıkartmak zorunda kaldım. Ondan dolayı giremedim. Sınavı bayadır bekliyordum. Başkalarının sınava girmeleri için ısrar ettim. Onlar girdi ben giremedim" dedi. Maltepe Prof. Dr. Mustafa Zengin Ortaokulu'nda da bir kişinin kapıların kapanması üzerine sınava alınmaması üzerine, dışarıda bekleyen aday yakınlarıyla okul görevlileri arasında sözlü tartışma yaşandığı görüldü.
"KADIKÖY'DE DOKTOR OLMAK İÇİN 53 YAŞINDA YKS'YE GİRDİ"Marmara Üniversitesi Göztepe Yerleşkesinde sınava girecek olanlar arasında 53 yaşında Kadir Yalçın da vardı. Kızıyla birlikte gelen Yalçın doktor olmak istediğini belirterek "Çocuklarımda yardımcı oldu sınava hazırlanmamda, gençlere örnek olmak istiyorum, okumanın yaşını bırakmasınlar" diye konuştu.
Saatler 10.00'a yaklaştığında ise geciken bazı adayların koşarak sınava yetişmeye çalıştığı görüldü. Adaylar saat 10.15'te başlayan sınavda ter dökerken, heyecan içinde bekleyen yakınları ise Kuran okuyup dua ederek çocuklarına destek olmaya çalıştı.