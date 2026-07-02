Kartal'da seyir halindeki otomobil alev alev yandı

KARTAL'da seyir halindeki otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Kullanılamaz hale gelen otomobilin alev alev yandığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Yangın, saat 12.00 sıralarında Cevizli Mahallesi Çanakkale Caddesi'nde seyir halindeki otomobilde çıktı. Edinilen bilgiye göre, otomobilin motor bölümünden yükselen dumanları fark eden sürücü, emniyet şeridine çektiği araçtan indi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yanan otomobile müdahale ederek yangını söndürdü. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangında otomobil kullanılamaz hale geldi. Otomobilin alev alev yandığı anlar, diğer sürücüler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Ekipler, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı