Kartal'da seyir halindeki otomobil yandı
Kartal Cevizli Mahallesi'nde seyir halindeyken henüz belirlenemeyen bir nedenle alev alan otomobil, itfaiye ekiplerince söndürülmesine rağmen kullanılamaz hale geldi. Yangın nedeniyle caddede trafik yoğunluğu oluştu.
Kartal'da seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi.
Cevizli Mahallesi Çanakkale Caddesi'nde seyir halindeki bir otomobilde henüz belirlenemeyen yangın çıktı.
Durumu fark eden sürücü otomobili yol kenarında durdurarak araçtan indi.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Zabıta ekipleri ile çevredeki vatandaşlar yangına suyla müdahale etmeye çalıştı.
Bölgeye gelen itfaiye ekiplerince söndürülen yangında, otomobil kullanılamaz hale geldi.
Yangın nedeniyle caddede bir süre trafik yoğunluğu oluştu.
Kaynak: AA / Cüneyt Sevindik