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Kartal'da Kontrolden Çıkan Otomobil Park Halindeki 3 Araca Çarptı: 2 Yaralı

Kartal'da Kontrolden Çıkan Otomobil Park Halindeki 3 Araca Çarptı: 2 Yaralı
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Kartal Cumhuriyet Mahallesi'nde sabah saatlerinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, park halindeki 3 araca çarptı. Kazada 2 kişi yaralanırken, araçları hasar gören vatandaşlar, iki aracın yarıştığını iddia etti. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

KARTAL'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin, park halindeki 3 araca çarptğı kazada 2 kişi yaralandı. Kazada aracı hasar gören Alaaddin Yılmaz, "Sabahın erken saatinde caddedeki sesi duyup uyandık. Baktık aracımız yerinde değil. Büyük bir ihtimalle yukarıdan gelen iki tane araç hızlı ve yarışıyordu. Ben görmedim ama öyle söylüyorlar. " dedi.

Kaza, saat 06.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Adnan Kahveci Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsünün direksiyon hakimetini kaybettiği 34 CDD 450 plakalı otomobil, park halindeki 3 araca çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan otomobildeki 2 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazaya karışan araçlar ise çekiciyle yoldan kaldırıldı.

'İKİ TANE ARAÇ HIZLI VE YARIŞIYORDU'

Kazada aracı hasar gören Alaaddin Yılmaz, "Sabahın erken saatinde caddedeki sesi duyup uyandık. Baktık aracımız yerinde değil. Aşağıya indik, bu hadiseyi gördük. Büyük bir ihtimalle yukardan gelen iki tane araç hızlı ve yarışıyordu. Ben görmedim ama öyle söylüyorlar. Kaza yapan araç tekerleğini kaldırıma çarptı. Havalanıp önce birinci araca çarptı, o kaydı ikinciye vurdu, ikincide üçüncüye çarptı. Zincirleme bir kaza yani. Sorun şu, sabahın erken saatlerinde nasıl oluyorda yarış yapıyor? Bu yarış yapanların psikolojik durumları nedir? Bütün mesele bu. Sabahın altısında nasıl yarış oluyor?" dedi.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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