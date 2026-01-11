Kartal'da seyir halindeki İETT otobüsü duvara çarptı: 6 yaralı

Haberler

Güncelleme:
Kartal'da seyir halindeki bir İETT otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir binanın duvarına çarptı. Kazada 6 kişi yaralandı ve ambulansla hastaneye kaldırıldı.

KARTAL'da seyir halindeki İETT otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu caddedeki binanın duvarına çarptı. İhbar üzerine olay yerine acil sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralandığı belirlenen 6 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ekiplerin çalışmaları sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Haberler.com
500

