Kartal'da seyir halindeki İETT otobüsü duvara çarptı: 6 yaralı
KARTAL'da seyir halindeki İETT otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu caddedeki binanın duvarına çarptı. İhbar üzerine olay yerine acil sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralandığı belirlenen 6 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ekiplerin çalışmaları sürüyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel