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Kartal’da motosikletle otomobillin kafa kafaya çarpıştığı kaza kask kamerasında

Kartal’da motosikletle otomobillin kafa kafaya çarpıştığı kaza kask kamerasında
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KARTAL’da dönüş yapmaya çalışan otomobille yolda ilerleyen motosiklet kafa kafaya çarpıştı.

KARTAL'da dönüş yapmaya çalışan otomobille yolda ilerleyen motosiklet kafa kafaya çarpıştı. Yaralanan sürücünün bacağında kırıklar olduğu öğrenilirken, kaza anı motosiklet sürücüsünün kask kamerasına yansıdı.

Kaza, 25 Temmuz Pazar günü akşam saatlerinde Kartal Atalar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki 34 JK 0744 plakalı otomobille 20 ARG 677 motosiklet, otomobilin ani dönüş yapmasıyla kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yola savrularak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan kontrollerde, sürücünün bacağında kırıklar oluştuğu öğrenildi. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.

KAZA KASK KAMERASINDA

Diğer yandan, trafik kazası motosiklet sürücüsünün kask kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde çarpışma anı ve sürücünün yola savrulduğu anlar yer alıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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