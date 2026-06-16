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Kartal'da motosiklet sürücüsünün emniyet şeridindeki servise çarpması kamerada

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Samandıra Bağlantı Yolu'nda emniyet şeridinde bekleyen arızalı servis aracına arkadan çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı. Kaza anı araç kamerasına yansıdı.

Kartal'da emniyet şeridindeki servis aracına çarpan motosiklet sürücüsünün yaralandığı kaza, araç kamerasınca kaydedildi.

Samandıra Bağlantı Yolu'nda seyir halindeki motosiklet, emniyet şeridinde bekleyen arızalı servis aracına arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan motosikletin sürücüsü yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan kaza anı araç içi kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde, motosiklet sürücüsünün emniyet şeridinde bekleyen servis aracına çarptıktan sonra yola savrulması ve arkadan gelen aracın altında kalmaktan son anda kurtulması yer alıyor.

Kaynak: AA / Cüneyt Sevindik
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