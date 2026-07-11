Kartal'da trafikte makas atarken kazaya sebep olan sürücü yakalandı
Kartal'da trafikte makas atarken kazaya sebep olup kaçan sürücü M.K., polis ekiplerince yakalandı. Sürücüye 136 bin lira ceza kesilirken, ehliyetine 2 ay el konuldu ve araç trafikten men edildi.
Kartal'da, trafikte makas atarken kazaya sebep olup kaçan sürücü gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kazaya ilişkin görüntülerin sosyal medyada yer alması üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, kimliğini tespit ettiği sürücü M.K'yi (28) yakaladı.
Kazaya karışan aracın plakasının sökülerek çekici yardımıyla tamir için Ataşehir'deki bir sanayi sitesine götürüldüğü belirlendi.
Ehliyetine 2 ay el konulan sürücüye Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerince 136 bin lira idari para cezası uygulandı, otomobil 2 ay trafikten men edildi.
Sürücünün, emniyetteki işlemlerin ardından "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan yarın adliyeye sevk edileceği öğrenildi.