Kartal'da kontrol noktasından kaçan motosikletin ağaca çarptığı kazada sürücü yaralandı
Polisin kontrol noktasından kaçan bir motosikletin ağaca çarpması sonucu sürücü yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Yapılan incelemede sürücünün belgesi olmadığı ve motosikletin sigortasız olduğu belirlendi.
Uğur Mumcu Mahallesi Şeyh Şamil Caddesi'ndeki polis kontrol noktasında sürücünün "dur" ihtarına uymayarak kaçtığı motosiklet ağaca çarptı.
Yaralanan motosiklet sürücüsü E.E.Ç. hastaneye kaldırıldı.
E.E.Ç'nin sürücü belgesinin bulunmadığı, motosikletin sigortasının olmadığı ve trafikten men edildiği belirlendi.
Kaza anı, çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Kaynak: AA / Muhammed Gencebay Gür