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Kartal'da dört katlı binadaki bir dairenin balkonu çöktü

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Kartal'da bulunan dört katlı bir binanın ikinci katındaki dairenin balkonunda çökme meydana geldi. Beton parçaları alt kattaki dairenin balkonuna ve sokağa düştü. Olay yerine polis ve belediye ekipleri sevk edildi ve temizlik çalışması yapıldı.

Kartal'da dört katlı binadaki bir dairenin balkonu çöktü.

Cevizli Mahallesi Ardıç Ağacı Sokak'ta bulunan binanın ikinci katındaki dairenin balkonunda çökme meydana geldi.

Beton parçalarının bir kısmı alt kattaki dairenin balkonuna, bir kısmı sokağa düştü.

İhbar üzerine bölgeye polis ve belediye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, güvenlik şeridi çektikleri olay yerinde temizlik çalışması yaptı.

Kaynak: AA / Güncel

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