Kartal'da çöplükte çıkan yangın söndürüldü

Kartal'da çöplük olarak kullanılan alanda çıkan yangın, birçok ağacın zarar görmesine neden oldu. Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi ve yangın kontrol altına alındı. AK Parti İBB ve Kartal Belediye Meclis Üyesi Adem Yıldız, kaçağın durdurulması için Kartal Belediyesi'ni tekrar uyardı.

Yunus Mahallesi Istıranca Sokak'ta çöplük olarak kullanılan alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Birçok ağacın zarar gördüğü yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangına ilişkin açıklamada bulunan AK Parti İBB ve Kartal Belediye Meclis Üyesi Adem Yıldız, şunları kaydetti:

"Kaçak çöp istasyonu yanıyor, onlarca çam ağacı yanıyor. Kartal Belediyesini defalarca uyardık. Bu insanların her gün gelip geçtiği yerde kaçak çöp istasyonu olmaz. Şimdi onlarca itfaiye, itfaiye eri ve ambulans burada. Buradan son kez Kartal Belediyesi yetkililerini uyarıyoruz. Kimsenin canına bir şey olmadan bu istasyonu buradan kaldırın."

Kaynak: AA / Elif Somuncu
Ankara'da askeri helikopter kazası! Bakanlıktan açıklama geldi

Arkadan gelen sesi duyan Ajdar küplere bindi

İki tane saçma şarkıyla meşhur oldu, girdiği triplere bakın

Renkleri kırmızı-beyaz! Icardi'nin yeni sezondaki takımı duyuruldu

Renkleri kırmızı-beyaz! Icardi'nin yeni sezondaki takımı duyuruldu
Real Madrid'in yeni kahramanı! Arda Güler'i öve öve bitiremediler

Arda için neler dediler neler!
Trump'tan İran'a 'idam beklediği' iddia edilen 8 kadının affedilmesi çağrısı

"Lütfen hepsini bağışla, bu harika bir başlangıç olur"
Arkadan gelen sesi duyan Ajdar küplere bindi

İki tane saçma şarkıyla meşhur oldu, girdiği triplere bakın

Bomba iddia: Cezaevindeki İmamoğlu, cumhurbaşkanı adayını belirledi

Cezaevinden adayını belirledi: Ben olamıyorsam o olsun

Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk'e kötü haber

Zehir zemberek sözler söylemişti! İfadeleri başını yaktı