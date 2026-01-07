Haberler

Kartal'da 5 katlı binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü

Kartal'da 5 katlı binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü
Güncelleme:
Kartal'da bir binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Dumandan etkilenen bir kişi ambulansta tedavi edildi, yangının nedeni araştırılıyor.

KARTAL'da 5 katlı binanın çatısında yangın çıktı. Alevler itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında dumandan etkilenen 1 kişi ise ekipler tarafından kurtarılarak ambulansta tedavi edildi.

Yangın, saat 22.45 sıralarında Orta Mahalle Ali Fuat Cebesoy Sokak'taki 5 katlı binanın çatısında çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Alevler itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın nedeniyle bina tedbir amaçlı tahliye edildi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde yangında dumandan etkilendiği belirlenen 1 kişi ambulansta tedavi edildi. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
