Kartal'da 4 Araçla Kaza: 5 Yaralı

Güncelleme:
Kartal'da sahil şeridinde meydana gelen kazada 3 otomobil ve bir hafif ticari araç karıştı. Kazada 5 kişi yaralanırken, olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kartal'da sahil şeridinde 3 otomobil ve bir hafif ticari aracın karıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

Kordonboyu Mahallesi Turgut Özal Bulvarı Kadıköy istikametinde seyir halindeki 3 otomobil ile bir hafif ticari araç henüz bilinmeyen bir nedenle aynı yönde giderken birbirleriyle çarpıştı.

Kazada savrulan otomobillerden birisi orta refüje çıkarak ters döndü, diğeri orta refüjdeki kaldırıma çıkarak ağaçlara çarptı, üçüncüsü ise yol kenarındaki kaldırıma ve bariyer amaçlı yapılan çelik halatlara çarparak durabildi.

İhbar üzerine belirtilen adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 5 kişi ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Bir süre tek şeritten trafiğin sağlandığı bulvarda uzun araç kuyrukları oluştu.

Kazaya karışan otomobiller ve hafif ticari aracın çekilmesinin ardından trafik akışı normale döndü.

Kaynak: AA / Selami Küçükoğlu - Güncel
