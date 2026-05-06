Şarkıcı ve piyanist Karsu, Hollanda Kurtuluş Günü'nün "Özgürlük Elçisi" seçildi

Şarkıcı ve piyanist Karsu, Hollanda Kurtuluş Günü etkinlikleri kapsamında dört şehirde konserler vererek büyük ilgi topladı. Sanatçıya ulaşımı için helikopter tahsis edildi.

Sanatçı, Hollanda Kurtuluş Günü 2026 etkinlikleri kapsamında düzenlenen Özgürlük Bayramı'nda bir günde 4 şehirde konserler verdi.

İlk olarak Limburg'da sahne alan Karsu, daha sonra sırasıyla Roermond, Den Bosh ve Haarlem'de müzikseverlerle buluştu.

Sanatçıya ulaşım için Hollanda Kraliyet Hava Kuvvetlerine ait bir helikopter tahsis edildi.

Müzik kariyerindeki başarısının yanı sıra toplumsal duyarlılığı ile de bilinen Karsu'nun konserlerine dinleyiciler yoğun ilgi gösterdi.

Kaynak: AA / Aişe Hümeyra Akgün
