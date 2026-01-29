Suşehri'ndeki Karşıyaka Tabiat Parkı'nda iyileştirme çalışması yapılacak

Sivas'ın Suşehri ilçesinde Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğüne bağlı Karşıyaka Tabiat Parkı'nda iyileştirme çalışması yapılacağı belirtildi.

Suşehri Belediye Başkanı Ahmet Ayhan Kayaoğlu, belediye birim müdürleriyle Karşıyaka Tabiat Parkı'nda incelemelerde bulundu.

Kayaoğlu, tabiat parkının 10 yıllığına belediyeye kiralandığını belirterek, "Çam ormanlarıyla çevrili, doğal güzelliklerin bir arada bulunduğu park daha güzel bir görünüme kavuşacak." dedi.

Belediye olarak parkta iyileştirme çalışmaları yapacaklarını aktaran Kayaoğlu, "Belediyemiz Proje Ofisi tarafından Karşıyaka Tabiat Parkı'nda hayata geçirilmesi planlanan projeleri inceledik. Bu kapsamında Doğa Koruma ve Milli Parklar Sivas İl Müdürlüğü ile Doğa Koruma ve Milli Parklar 15. Bölge Müdürlüğü yetkilileriyle yapılan görüşmeler sonucunda, hazırladığımız proje çalışmalarını yerinde inceledik. Gerçekleştirilen incelemelerde, alanın doğal dokusunun korunması esas alınarak yapılabilecek düzenlemeleri değerlendirdik. Vatandaşlarımızın doğayla iç içe vakit geçirebileceği, sosyal ve kültürel ihtiyaçlara cevap verecek nitelikte bir yaşam alanı oluşturulması yönünde fikir alışverişinde bulunduk." ifadelerini kullandı.