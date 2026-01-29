Haberler

Suşehri'ndeki Karşıyaka Tabiat Parkı'nda iyileştirme çalışması yapılacak

Suşehri'ndeki Karşıyaka Tabiat Parkı'nda iyileştirme çalışması yapılacak
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sivas'ın Suşehri ilçesindeki Karşıyaka Tabiat Parkı, belediye tarafından 10 yıllığına kiralandı ve iyileştirme çalışmaları için projeler hazırlandı. Belediye Başkanı Ahmet Ayhan Kayaoğlu, parkın doğal güzelliklerinin korunarak sosyal ve kültürel ihtiyaçlara cevap verecek bir yaşam alanı oluşturulacağını açıkladı.

Sivas'ın Suşehri ilçesinde Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğüne bağlı Karşıyaka Tabiat Parkı'nda iyileştirme çalışması yapılacağı belirtildi.

Suşehri Belediye Başkanı Ahmet Ayhan Kayaoğlu, belediye birim müdürleriyle Karşıyaka Tabiat Parkı'nda incelemelerde bulundu.

Kayaoğlu, tabiat parkının 10 yıllığına belediyeye kiralandığını belirterek, "Çam ormanlarıyla çevrili, doğal güzelliklerin bir arada bulunduğu park daha güzel bir görünüme kavuşacak." dedi.

Belediye olarak parkta iyileştirme çalışmaları yapacaklarını aktaran Kayaoğlu, "Belediyemiz Proje Ofisi tarafından Karşıyaka Tabiat Parkı'nda hayata geçirilmesi planlanan projeleri inceledik. Bu kapsamında Doğa Koruma ve Milli Parklar Sivas İl Müdürlüğü ile Doğa Koruma ve Milli Parklar 15. Bölge Müdürlüğü yetkilileriyle yapılan görüşmeler sonucunda, hazırladığımız proje çalışmalarını yerinde inceledik. Gerçekleştirilen incelemelerde, alanın doğal dokusunun korunması esas alınarak yapılabilecek düzenlemeleri değerlendirdik. Vatandaşlarımızın doğayla iç içe vakit geçirebileceği, sosyal ve kültürel ihtiyaçlara cevap verecek nitelikte bir yaşam alanı oluşturulması yönünde fikir alışverişinde bulunduk." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Faruk Kara - Güncel
Kara kış geri geliyor! Meteoroloji'den 20 ile sarı kodlu uyarı

20 il için sarı kodlu uyarı! İstanbul'da kar için tarih verildi
Mazlum Abdi'nin suikast korkusu: Kandil beni öldürüp suçu Türkiye'ye atabilir

Suikast korkusu sardı: Kandil beni öldürüp suçu Türkiye'ye atabilir
Serhat şehrimizde fuhuş baskını: 21 kadın böyle kurtartıldı

Serhat şehrimizde fuhuş baskını
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bakanlık alarma geçti! Bu oyuncağı çocuğunuzdan uzak tutun

Bakanlık alarma geçti! Bu oyuncağı çocuğunuzdan uzak tutun
Görüntü Türkiye'nin yanı başından! Teröristleri böyle etkisiz hale getirdiler

Film sahnesi değil gerçek! Görüntü Türkiye'nin yanı başında çekildi
Güllü'nün kızını yakacak itiraf! İşte Tuğyan'ın eski nişanlısının ifadesi

Güllü'nün kızını yakacak itiraf! İşte eski nişanlının ifadesi
AK Partili Özcan'dan emeklileri çıldırtacak sözler: Sizin yüzünüzden...

AK Partili vekilden emeklileri çıldırtacak sözler: Sizin yüzünüzden...
Bakanlık alarma geçti! Bu oyuncağı çocuğunuzdan uzak tutun

Bakanlık alarma geçti! Bu oyuncağı çocuğunuzdan uzak tutun
Arda Güler tarihi maçta oyundan alınınca çıldırdı

Onu daha önce böyle görmediniz! Tarihi maçta oyundan alınınca çıldırdı
Yeşilçam'ın yıldızı Saadet Gürses: Borç batağındayım, yaşam mücadelesi veriyorum

Yeşilçam'ın yıldızının acı çığlığı: Yaşam mücadelesi veriyorum