Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
İzmir'in Karşıyaka ilçesinde otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü 18 yaşındaki Mehmet Akif Karaoğlu hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü Mehmet Akif Karaoğlu (18), hayatını kaybetti.

Kaza, saat 22.00 sıralarında Yalı Bulvarı Yunuslar mevkisinde meydana geldi. A.K. (22) idaresindeki 10 LK 058 plakalı otomobil ile Mehmet Akif Karaoğlu yönetimindeki 35 BVE 018 plakalı motosiklet çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Karaoğlu'nun yaşamını yitirdiği belirlendi. Karaoğlu'nun cansız bedeni, kaza yerindeki incelemenin ardından morga kaldırıldı.

Otomobil sürücüsü A.K.'yi gözaltına alan polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
