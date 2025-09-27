Haberler

Karşıyaka'da İşçi Eylemi Sonlandı, Ama Çöp Krizi Devam Ediyor

Karşıyaka'da İşçi Eylemi Sonlandı, Ama Çöp Krizi Devam Ediyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde belediye işçilerinin eylemi sona erdi, ancak hala çöpler toplanmadı. İşçiler, haklarının ödenmemesi nedeniyle yeniden iş bırakma eylemi başlattı.

İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde belediye işçilerin eylemi önceki gün sona ererken, çöplerin bugün de toplanmadığı görüldü.

Karşıyaka Belediyesi'nde DİSK Genel-İş 10 No'lu Şube üyesi, Kent A.Ş. ve Personel AŞ'de çalışan işçiler, maaş ve geriye dönük Toplu İş Sözleşmesi (TİS) haklarını alamadıkları gerekçesiyle başlattıkları eyleme görüşmeler sonrası son verdi. Ancak işçiler, ödemelerle ilgili somut bir adım atılmadığını belirtip, 22 Eylül akşamı yeniden iş bırakma eylemi başlattı. Eylemin ardından Karşıya ilçesinin cadde ve sokaklarında çöp yığınları oluştu. İşçilerin çöp toplama mesaisine başladığı ve kısa sürede çöplerin tamamının toplanacağı belirtildi. İşçiler önceki gün eylemlerine son verirken, ilçede hala çöplerin toplanmadığı görüldü. Diğer yandan çöp yığınları ve kötü korku, ilçedekilerin tepkisini çekti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
İmamoğlu'nun görüntüsü Oktay Saral'ı küplere bindirdi: Mahkeme heyeti açığa alınmalı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanını küplere bindiren görüntü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cristiano Ronaldo, 946. golünü attı

Bu adamı kim durduracak?
Maliyeti 6 milyon lira, kilosunu 50 liradan satıyorlar! Hasat başladı

Maliyeti 6 milyon lira, kilosunu 50 liradan satıyorlar! Hasat başladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.