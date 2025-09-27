Karşıyaka'da İşçi Eylemi Sonlandı, Ama Çöp Krizi Devam Ediyor

İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde belediye işçilerin eylemi önceki gün sona ererken, çöplerin bugün de toplanmadığı görüldü.

Karşıyaka Belediyesi'nde DİSK Genel-İş 10 No'lu Şube üyesi, Kent A.Ş. ve Personel AŞ'de çalışan işçiler, maaş ve geriye dönük Toplu İş Sözleşmesi (TİS) haklarını alamadıkları gerekçesiyle başlattıkları eyleme görüşmeler sonrası son verdi. Ancak işçiler, ödemelerle ilgili somut bir adım atılmadığını belirtip, 22 Eylül akşamı yeniden iş bırakma eylemi başlattı. Eylemin ardından Karşıya ilçesinin cadde ve sokaklarında çöp yığınları oluştu. İşçilerin çöp toplama mesaisine başladığı ve kısa sürede çöplerin tamamının toplanacağı belirtildi. İşçiler önceki gün eylemlerine son verirken, ilçede hala çöplerin toplanmadığı görüldü. Diğer yandan çöp yığınları ve kötü korku, ilçedekilerin tepkisini çekti.