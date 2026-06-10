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İzmir'de öldürülen 15 yaşındaki çocuğun kafeye sığınma anı güvenlik kamerasında

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İzmir Karşıyaka'da bıçaklanarak öldürülen 15 yaşındaki Erdem Demir'in yaralı halde kafeye sığınma anı güvenlik kamerasına yansıdı. Olayla ilgili iki şüpheli tutuklandı.

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde bıçakla öldürülen 15 yaşındaki çocuğun kafeye sığınma anı iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Karşıyaka sahilinde 7 Haziran'da meydana gelen olay sonrası kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Erdem Demir'in son anları bir kafenin güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde bıçaklanan Demir'in yaralı halde kafeye sığınması, tutuklanan cinayet şüphelilerinden C.C'nin Demir'i kovalaması, şüphelinin bölgeden uzaklaştırılması ile Demir'in arkadaşlarının kafeye gelmesi ve yaşanan panik anları yer aldı.

Olay

Karşıyaka sahilinde çıkan kavgada bıçakla yaralanan ve hastaneye kaldırılan Erdem Demir, kaldırıldığı hastanede 8 Haziran'da hayatını kaybetmişti.

Olayla ilgili gözaltına alınan C.C. (18) ile kavgaya karıştığı belirlenen D.K. (19), çıkarıldıkları hakimlikçe "kasten öldürme" suçundan tutuklanmıştı.

Kavganın Erdem Demir ile C.C. arasında daha önceden bulunan husumetten kaynaklandığı öğrenilmişti.

Kaynak: AA / Metin Aydemir
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