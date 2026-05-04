Haberler

Karşıyaka Belediyesinde görevli memurlar "Emek Nöbeti"ne başladı

Karşıyaka Belediyesinde görevli memurlar 'Emek Nöbeti'ne başladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir'in Karşıyaka Belediyesinde çalışan memurlar, toplu sözleşme görüşmelerinden sonuç alamadıkları ve alacaklarının ödenmediği gerekçesiyle "Emek Nöbeti" düzenledi.

İzmir'in Karşıyaka Belediyesinde çalışan memurlar, toplu sözleşme görüşmelerinden sonuç alamadıkları ve alacaklarının ödenmediği gerekçesiyle "Emek Nöbeti" düzenledi.

Tüm Bel-Sen, Birlik Yerel-Sen ve Tüm Yerel-Sen üyesi memurlar, belediye binası önünde bir araya geldi, pankart açtı.

Tüm-Bel-Sen 2 Nolu Şube Yönetim Kurulu Üyesi Fırat Belen, gazetecilere, 1 Nisan'da sona eren toplu sözleşmelerinin ardından belediye yönetimince yaptıkları görüşmelerde anlaşma çıkmaması üzerine sözleşmenin askıya alındığını savundu.

Kazanılmış hakların düşürülmesini kabul etmediklerini belirten Belen, "Bugün itibarıyla gündüz yaptığımız eylemleri akşam da nöbete başlayarak, iş yerimizin önünden ayrılmayarak devam ettireceğiz. Bu eylemi bir direnişe çeviriyoruz. İzmir'in her tarafı emekçilerin eylemleriyle günlerdir çalkalanıyor. Kaybedecek hiçbir şeyimiz kalmadı. Bütün haklarımız elimizden alındı. Dolayısıyla bizler de bunun mücadelesini sürdürerek haklarımızı tekrar geri alacağız." ifadelerini kullandı.

Belen, belediyede çalışan 450 memurun toplu sözleşme farklarının da ödenmediğini ileri sürerek, nöbetlerini mesai bitiminin ardından saat 17.30 ile 00.00 arasında devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Metin Aydemir
İran'ın, 'ABD donanmasını vururuz' tehdidine Trump'tan sert yanıt

Trump'tan İran'a ölüm tehdidi: Bunu yaparsanız sizi yok ederiz
Kabine sonrası, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan enflasyon rakamlarına ilk yorum

Beklenenden yüksek gelen enflasyon rakamlarına Erdoğan'dan ilk yorum
Kurban Bayramı tatili 9 gün oldu

Kurban Bayramı tatili süresi belli oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

BAE'de petrol tesisine İHA saldırısı! Yangın devam ediyor

Korkulan oldu! Savaşın adım adım geldiğini gösteren en net görüntü
Amedspor'un yıldızının açtığı bayrağı gören polis hemen müdahale etti

Amedspor'un yıldızının açtığı bayrağı gören polis hemen müdahale etti
Oğlu cezaevindeyken gelinini taciz eden kayınpeder tutuklandı

Mide bulandıran iddia! Oğlu cezaevindeyken gelinine dehşeti yaşattı
Fenerbahçe, Mert Hakan Yandaş için harekete geçti

Fenerbahçe bekleneni yaptı!
BAE'de petrol tesisine İHA saldırısı! Yangın devam ediyor

Korkulan oldu! Savaşın adım adım geldiğini gösteren en net görüntü
4 kişilik ailenin tatili facia ile bitti! 2 çocukları öldü, anne-baba yoğun bakımda

Tatil facia ile bitti! 2 çocuk öldü, anne-baba yoğun bakımda
Fener'in yıldızı Trabzonspor'a gidiyor

Fener'in yıldızı Trabzonspor'a gidiyor