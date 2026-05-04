Haberler

Karşıyaka Belediyesi'nde Memurlar Eyleme Başladı

Karşıyaka Belediyesi'nde Memurlar Eyleme Başladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İZMİR'in Karşıyaka ilçesi belediyesinde çalışan yaklaşık 450 memur, Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde uzlaşıya varamadıkları ve sosyal denge tazminatını alamadıkları gerekçesiyle başladıkları eyleme her gün akşam 17.30'dan gece yarısına kadar devam ettirmeye başladı.

İZMİR'in Karşıyaka ilçesi belediyesinde çalışan yaklaşık 450 memur, Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde uzlaşıya varamadıkları ve sosyal denge tazminatını alamadıkları gerekçesiyle başladıkları eyleme her gün akşam 17.30'dan gece yarısına kadar devam ettirmeye başladı.

Karşıyaka Belediyesi'nde çalışan yaklaşık 450 memur, TİS görüşmelerinde uzlaşıya varamadıkları ve sosyal denge tazminatını alamadıkları gerekçesiyle başladıkları eyleme her gün saat 17.30'dan gece yarısına kadar devam ediyor. Belediye önünde bir araya gelen Birlik Yerel-Sen, Tüm Yerel-Sen, Tüm Bel-Sen'e bağlı memurlar sloganlar eşliğinde eylemi sürdürüyor. Memurlar adına açıklamada bulunan Tüm Bel-Sen Yönetim Kurulu üyesi Fırat Belen, "Bizler Karşıyaka Belediyesi'nde kamu emekçileriyiz. 1 Nisan itibariyle sona eren toplu sözleşmemizi yenilemek üzere belediye idaresiyle masaya oturduğumuzda, haklarımızı ilerletmek bir yana mevcut haklarımızı geriye çekme talebi karşısında sözleşmeyi imzalamadığımız için belediye başkanı tarafından sözleşmemiz askıya alındı. Dolayısıyla bütün ekonomik ve sosyal haklarımız da ortadan kaldırılmış oldu" dedi.

'BU EYLEMİ BİR DİRENİŞE ÇEVİRİYORUZ'

Belen, bugünden sonra eylemlerini direnişe dönüştürdüklerini belirterek, "Masa dağılmadan önce haklarımızın düşürülmesini, budanmasını kabul etmediğimiz için böyle bir muamele ile karşı karşıya kaldık. Bütün haklarımız şu an elimizden alındı. Bununla ilgili olarak günlerdir burada yürüttüğümüz bir mücadele var. Gündüz yaptığımız eylemleri akşam da nöbete başlayarak emekçiler olarak iş yerimizin önünden ayrılmayarak devam ettireceğiz. Bugüne kadar eylem yapıyorduk. Bugün bu eylemi bir direnişe çeviriyoruz. İzmir'in Bayraklı, Buca, Narlıdere Belediyesi'nde de benzer örnekler var. Dolayısıyla İzmir'in her tarafı emekçilerin eylemleriyle günlerdir çalkalanıyor. Kaybedecek hiçbir şeyimiz kalmadı. Dolayısıyla bizler de bunun mücadelesini sürdürerek o haklarımızı tekrar geri alacağız. Aynı zamanda geri almakla da kalmayıp bir adım ileriye de taşıyacağız" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Kabine sonrası, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan enflasyon rakamlarına ilk yorum

Beklenenden yüksek gelen enflasyon rakamlarına Erdoğan'dan ilk yorum
Kurban Bayramı tatili 9 gün oldu

Kurban Bayramı tatili süresi belli oldu
Şanlıurfa'nın Birecik ve Viranşehir ilçelerinde eğitime 4 gün ara

Fırtınanın ağır hasar verdiği şehrimizde eğitime 4 gün ara
BAE: İran'dan atılan 3 füzeyi engelledik

Savaş yeniden alevleniyor! İran füzeleri peş peşe fırlattı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kardeşinin bulunması için çağrı yaptı, Bakan Çiftçi kayıtsız kalmadı

Bakan Çiftçi yardım çağrısına kayıtsız kalmadı, anında yanıt verdi
4 kişilik ailenin tatili facia ile bitti! 2 çocukları öldü, anne-baba yoğun bakımda

Tatil facia ile bitti! 2 çocuk öldü, anne-baba yoğun bakımda
Süper hücrenin ardından Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde hasar büyük

Kentte tsunamiyi andıran görüntüler: İlk kez böyle bir şey gördüm
Fener'in yıldızı Trabzonspor'a gidiyor

Fener'in yıldızı Trabzonspor'a gidiyor
Kardeşinin bulunması için çağrı yaptı, Bakan Çiftçi kayıtsız kalmadı

Bakan Çiftçi yardım çağrısına kayıtsız kalmadı, anında yanıt verdi
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Özgür Özel’i reddetti

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Özgür Özel’i reddetti
Başkan bizzat duyurdu! İşte Süper Lig'de yeni sezonun ilk transferi

Başkan bizzat duyurdu! İşte Süper Lig'de yeni sezonun ilk transferi