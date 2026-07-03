Meteorolojiden Kars ve çevreleri için sağanak uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Kars ve çevrelerinde bugün öğle saatlerinden itibaren kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiğini, sel, su baskını, yıldırım gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerektiğini duyurdu.
Kars ve çevreleri için kuvvetli sağanak uyarısında bulunuldu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan tahmine göre, bugün öğle saatlerinde Kars çevrelerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanağın yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
Yarın gece saatlerine kadar aralıklarla kuvvetli olması beklenen yağışların oluşturabileceği sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
Kaynak: AA / Utku Şimşek